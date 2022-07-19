В Курганской области нашли замену легендарному мэру

В Каргапольском округе выбрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Евгений Ленков стал новым главой Каргапольского округа в Курганской области. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Выборы руководителя состоялись 19 июля во время заседания окружной думы. На этом посту Ленков сменил Сергея Князева, который руководил муниципалитетом с 2014 года.

«Депутаты окружной думы избрали нового главу округа. По результатам тайного голосования единогласным решением депутатского корпуса главой Каргапольского муниципального округа стал Евгений Ленков», — указано в сообщении. Кроме Ленкова, который является главой местного центра занятости, на этот пост претендовал руководитель отдела сельского хозяйства администрации Александр Коновалов.

Ранее URA.RU писало, что документы на конкурс подавали три человека — Коновалов, Ленков и Владимир Драчев. Должность последнего кандидата на сайте муниципалитета не была указана. В середине июня стало известно, что Князев не стал подавать документы на конкурс. Тогда источники URA.RU говорили, что, скорее всего, руководителем муниципалитета станет Ленков.