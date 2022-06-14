В Курганской области обсуждают замену легендарному мэру

В Курганской области обсуждают вероятную замену главе Каргапольского района Сергею Князеву. По данным источников, близких к властям региона, высокий пост займет председатель окружной думы Евгений Ленков.
«Скорее всего, новым главой муниципального округа станет Евгений Ленков. Сейчас он является спикером окружной думы», — уточняют инсайдеры из политических кругов. Ленков является начальником местного Центра занятости. Председателем думы округа его избрали в середине мая.
Получить оперативный комментарий Ленкова не удалось. По номеру телефона, который указан на сайте администрации муниципалитета, никто не взял трубку. Его мобильного телефона в распоряжении редакции URA.RU нет. На сайте администрации округа информация о претендентах и тех, кто подал заявки на конкурс, пока не опубликована.
На сайте администрации Каргапольского муниципального округа опубликовали информацию о кандидатах, которые претендуют на пост главы. Документы на конкурс подали три человека — руководитель отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Александр Коновалов, председатель окружной думы Евгений Ленков и Владимир Драчев. Должность последнего кандидата на сайте не указана.
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В Курганской области обсуждают вероятную замену главе Каргапольского района Сергею Князеву. По данным источников, близких к властям региона, высокий пост займет председатель окружной думы Евгений Ленков. «Скорее всего, новым главой муниципального округа станет Евгений Ленков. Сейчас он является спикером окружной думы», — уточняют инсайдеры из политических кругов. Ленков является начальником местного Центра занятости. Председателем думы округа его избрали в середине мая. Получить оперативный комментарий Ленкова не удалось. По номеру телефона, который указан на сайте администрации муниципалитета, никто не взял трубку. Его мобильного телефона в распоряжении редакции URA.RU нет. На сайте администрации округа информация о претендентах и тех, кто подал заявки на конкурс, пока не опубликована. URA.RU писало, что Князев не подал документы на участие в конкурсе по отбору на пост главы муниципального округа. Князев возглавил Каргапольский район в 2014 году. При нем в 2017 и 2018 годах район признавался властями региона лучшим. Ранее источники URA.RU сообщали, что он, скорее всего, до конца этого года уйдет в отставку. Обновлено в 16:51 На сайте администрации Каргапольского муниципального округа опубликовали информацию о кандидатах, которые претендуют на пост главы. Документы на конкурс подали три человека — руководитель отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Александр Коновалов, председатель окружной думы Евгений Ленков и Владимир Драчев. Должность последнего кандидата на сайте не указана.