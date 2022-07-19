Слуцкий: условия РФ по переговорам с Киевом будут жесткими

19 июля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий заявил, что следующие переговоры с Украиной будут более жесткими Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если переговоры между Россией и Украиной возобновятся, условия договоренностей со стороны РФ будут максимально жесткими. Об этом заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова проводить переговоры, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими», — цитирует РИА «Новости» Слуцкого в ходе пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня». Ранее URA.RU писало, что если Россия и Украина возобновят переговоры по спецоперации, то условия российской стороны будут изменены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже главы МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил невыполнимый ультиматум для возобновления переговоров с РФ, заявив, что делегации вновь смогут общаться только в случае поражения России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Его заявление подтверждал и президент РФ Владимир Путин. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Если переговоры между Россией и Украиной возобновятся, условия договоренностей со стороны РФ будут максимально жесткими. Об этом заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова проводить переговоры, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими», — цитирует РИА «Новости» Слуцкого в ходе пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня». Ранее URA.RU писало, что если Россия и Украина возобновят переговоры по спецоперации, то условия российской стороны будут изменены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже главы МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил невыполнимый ультиматум для возобновления переговоров с РФ, заявив, что делегации вновь смогут общаться только в случае поражения России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Его заявление подтверждал и президент РФ Владимир Путин.