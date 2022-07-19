Пермская оппозиция активизировалась на выборах

Кандидатов от «Новых людей» в Лысьве считают крайне слабыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Новые люди» в Пермском крае выставила кандидатов на муниципальных выборах. В Лысьве партия закрыла все 20 округов. В остальных территориях выдвинуто по одному-три кандидата. Информация об этом содержится в документах крайизбиркома.

«Есть версия, что они выступают в качестве технических кандидатов для „Единой России“. И „Новым людям“ балл в кассу — активно занимаются партстроительством. И для „Единой России“ хорошо, можно не мучиться с подписями для самовыдвиженцев, поскольку „Новые люди“ как парламентская партия от этой обязанности освобождены», — рассуждают источники URA.RU в политэлитах.

Собеседник в Лысьве эту информацию опровергает. По его словам, выдвижение связано исключительно с активностью местного отделения «Новых людей». «Округа-то они закрыли, но людьми, которых в Лысьве уже прозвали обмороками. Никакие», — говорит он.

Источник, близкий к администрации губернатора, это подтверждает. «Это не техники „Единой России“, местные активисты, которые пошли по своей инициативе», — говорит он.

Руководитель реготделения «Новых людей» в Пермском крае Денис Шитов сообщил, что активность в Лысьве связана с фигурой местного лидера. «У нас сильный руководитель в Лысьве. В других территориях еще не сформирована команда. Дальше — больше», — отметил он.

Из 20 кандидатов партия выдвинула шесть домохозяек. Одна из них, Елизавета Бурылова в округе №8, при этом дома на территории России не имеет. В документах указано, что у нее «нет места жительства в пределах РФ».

В сентябре 2022 года в Пермском крае выберут думы четырех муниципалитетов: Пермского района (муниципального округа), Лысьвы, Губахи и Кудымкара. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Новые люди» предлагали своих кандидатов в качестве технических предвыборному штабу. А пермский завод уличили в связях с оппозицией.

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