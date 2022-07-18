В Ноябрьске на 32% возросло количество мигрантов

В Ноябрьске стало больше легальных мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число мигрантов, которые легально находятся на территории Ноябрьска, выросло на 32%. Об этом сообщили в городском отделе полиции.

«В Ноябрьске число легальных мигрантов выросло на 32%. С начала года на миграционный учет поставлено 6 385 иностранных граждан», — сообщается «Ноябрьск 24» со ссылкой на ноябрьское отделение МВД.

Как сообщается на сайте регионального УМВД, за полгода в Ноябрьске за услугами в миграционной сфере обратились 35 тысяч человек. «С учетом складывающейся оперативной обстановки на сегодняшний день большим приоритетом в деятельности полиции остается контроль над миграционными процессами», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее сообщалось, что мигранту удалось добиться разрешения на проживания в ЯНАО. Для этого ему пришлось пойти в суд.