18 июля 2022

В Ноябрьске на 32% возросло количество мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обнинск. Калужская область, Обнинск, мигранты, кабинет, правозащитники
В Ноябрьске стало больше легальных мигрантов Фото:

Число мигрантов, которые легально находятся на территории Ноябрьска, выросло на 32%. Об этом сообщили в городском отделе полиции.

«В Ноябрьске число легальных мигрантов выросло на 32%. С начала года на миграционный учет поставлено 6 385 иностранных граждан», — сообщается «Ноябрьск 24» со ссылкой на ноябрьское отделение МВД.

Как сообщается на сайте регионального УМВД, за полгода в Ноябрьске за услугами в миграционной сфере обратились 35 тысяч человек. «С учетом складывающейся оперативной обстановки на сегодняшний день большим приоритетом в деятельности полиции остается контроль над миграционными процессами», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее сообщалось, что мигранту удалось добиться разрешения на проживания в ЯНАО. Для этого ему пришлось пойти в суд.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Число мигрантов, которые легально находятся на территории Ноябрьска, выросло на 32%. Об этом сообщили в городском отделе полиции. «В Ноябрьске число легальных мигрантов выросло на 32%. С начала года на миграционный учет поставлено 6 385 иностранных граждан», — сообщается «Ноябрьск 24» со ссылкой на ноябрьское отделение МВД. Как сообщается на сайте регионального УМВД, за полгода в Ноябрьске за услугами в миграционной сфере обратились 35 тысяч человек. «С учетом складывающейся оперативной обстановки на сегодняшний день большим приоритетом в деятельности полиции остается контроль над миграционными процессами», — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Ранее сообщалось, что мигранту удалось добиться разрешения на проживания в ЯНАО. Для этого ему пришлось пойти в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...