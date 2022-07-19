США передадут Украине новую партию ракет HIMARS в ближайшие дни

США на текущей неделе объявят новый пакет военной помощи Украине. Он, в частности, будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже шестнадцатым. Пакет будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии», — сообщил Кирби.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для HIMARS. При этом, Киев обязался перед Пентагоном не использовать это оружие для ударов по территории РФ.
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