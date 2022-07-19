В США увидели «изоляцию» РФ в поездке Путина на саммит в Иране

20 июля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

В США заявили об «изоляции» России после поездки Путина на саммит в Иран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган провели в Тегеране встречу по урегулировании ситуации в Сирии. По итогам трехсторонних переговоров, главы государств приняли совместное заявление, согласно которому сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. \ Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Глава РФ заявлял, что все ограничения были направлены на изоляцию страны. Однако Западу не удалось изолировать Россию с помощью беспрецедентного числа санкций, так как они не учитывают интересы мирового сообщества, писала британская газета Financial Times. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган провели в Тегеране встречу по урегулировании ситуации в Сирии. По итогам трехсторонних переговоров, главы государств приняли совместное заявление, согласно которому сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. \ Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Глава РФ заявлял, что все ограничения были направлены на изоляцию страны. Однако Западу не удалось изолировать Россию с помощью беспрецедентного числа санкций, так как они не учитывают интересы мирового сообщества, писала британская газета Financial Times.