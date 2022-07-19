Путин оценил возможность встречи с Зеленским

20 июля 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

По его словам, Киев отказывается выполнять достигнутые договоренности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским. «Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иране. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина отказывается выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Владимиром Зеленским. «Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иране. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.