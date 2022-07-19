19 июля 2022

В Екатеринбурге сгорел частный дом, внутри был ребенок. «Вспыхнуло все сразу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел в СТ Пластик в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в садовом товариществе Пластик сгорел частный дом, во время пожара внутри была 4-летняя девочка. Об этом сообщил очевидец корреспонденту URA.RU.

«Вспыхнуло все сразу. Дома были муж с женой и их дети: одному — год, другой, девочке, — четыре. Выбежать успели только взрослые с младшим. Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец.

Пожар произошел ночью 20 июля в СТ Пластик. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что из горящего дома в Екатеринбурге спаслись трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге в садовом товариществе Пластик сгорел частный дом, во время пожара внутри была 4-летняя девочка. Об этом сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. «Вспыхнуло все сразу. Дома были муж с женой и их дети: одному — год, другой, девочке, — четыре. Выбежать успели только взрослые с младшим. Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец. Пожар произошел ночью 20 июля в СТ Пластик. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что из горящего дома в Екатеринбурге спаслись трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...