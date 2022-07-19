В Екатеринбурге сгорел частный дом, внутри был ребенок. «Вспыхнуло все сразу»

20 июля 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в СТ Пластик в Екатеринбурге Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге в садовом товариществе Пластик сгорел частный дом, во время пожара внутри была 4-летняя девочка. Об этом сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. «Вспыхнуло все сразу. Дома были муж с женой и их дети: одному — год, другой, девочке, — четыре. Выбежать успели только взрослые с младшим. Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец. Пожар произошел ночью 20 июля в СТ Пластик. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что из горящего дома в Екатеринбурге спаслись трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в садовом товариществе Пластик сгорел частный дом, во время пожара внутри была 4-летняя девочка. Об этом сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. «Вспыхнуло все сразу. Дома были муж с женой и их дети: одному — год, другой, девочке, — четыре. Выбежать успели только взрослые с младшим. Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец. Пожар произошел ночью 20 июля в СТ Пластик. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания в доме. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что из горящего дома в Екатеринбурге спаслись трое детей. Также агентство рассказывало, что из-за молнии сгорели шесть домов в Безречном.