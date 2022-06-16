Из-за молнии в свердловском городе сгорели шесть домов

Грозовой разряд стал причиной возгорания жилых домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Разряд молнии стал причиной пожара в поселке Безречный (Свердловская область), в котором 10 мая сгорело шесть жилых домов. Информацию URA.RU сообщила региональная прокуратура.

«В ходе проверочных мероприятий была установлена причина пожара — тепловое воздействие грозового разряда молнии на растительные материалы, расположенные в очаговой зоне — торфяных полях», — заявила прокуратура. По словам ведомства, на распространение огня повлияло не только природное явление.

Как заявляет прокуратура, в Березовском, поселках Сарапулка, Становая, Кедровка, Октябрьский, Зеленый Дол, Солнечный, Безречный, Лосиный, Ключевск, Монетный, Старопышминск были найдены нарушения к размещению и содержанию пожарных водоемов, а в сетях водоснабжения не было достаточного для тушения количества воды. Также обнаружены временные строения пилорам, склады древесины, древесной обрези и опила.

«Кроме того, программами развития территорий городского округа не определены противопожарные расстояния от застройки до лесных массивов, а расстояние от застройки до лесного массива в ряде районов частного сектора составляет меньше нормируемого», — сообщают представители прокуратуры. По итогу события прошло совещание с представителями администрации Березовского, МЧС и органов внутренних дел, где было решено устранить все нарушения.

Днем 10 мая стало известно, что в поселке Безречный горят шесть частных домов. Как сообщало ГУ МЧС по Свердловской области, огонь перекинулся на дома от сухой растительности. По версии мэра Березовского городского округа, куда входит Безречный, Евгения Писцова пожар начался из-за сжигания мусора в частном секторе.

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