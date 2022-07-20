The Times назвала шаг Путина, который обеспечит победу на Украине

20 июля 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может легко перекрыть Европе газ, считает The Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отключение газа для Европы поможет президенту России Владимиру Путину добиться успеха на Украине. Об этом пишет британская газета The Times. «Не тяжелая артиллерия и грубая сила помогут Владимиру Путину выиграть на Украине, а скорее отключение газа в Европе. Если краны действительно перекроют, шипение и обмороки, связанные с нынешней волной тепла в Европе, быстро уступят место опасениям морозной зимы, резкого роста цен на газ, застоя промышленности и стремительной уверенности в глубокой рецессии. Переполненный бюджет Путина позволяет ему правдоподобно угрожать отключить газ, на котором кипит вся европейская промышленность», — пишет The Times. Ранее оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива из-за технических работ. Европейские СМИ начали сообщать, что под предлогом ремонта Россия может перекрыть поставки газа в ЕС, что приведет к катастрофическим последствиям для Европы. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили России шансов решить конфликт мирным путем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отключение газа для Европы поможет президенту России Владимиру Путину добиться успеха на Украине. Об этом пишет британская газета The Times. «Не тяжелая артиллерия и грубая сила помогут Владимиру Путину выиграть на Украине, а скорее отключение газа в Европе. Если краны действительно перекроют, шипение и обмороки, связанные с нынешней волной тепла в Европе, быстро уступят место опасениям морозной зимы, резкого роста цен на газ, застоя промышленности и стремительной уверенности в глубокой рецессии. Переполненный бюджет Путина позволяет ему правдоподобно угрожать отключить газ, на котором кипит вся европейская промышленность», — пишет The Times. Ранее оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива из-за технических работ. Европейские СМИ начали сообщать, что под предлогом ремонта Россия может перекрыть поставки газа в ЕС, что приведет к катастрофическим последствиям для Европы. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее ключевая цель — защитить мирных жителей Донбасса. По словам президента, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили России шансов решить конфликт мирным путем.