Руководитель компании ответит за травму ребенка на стройке в ЯНАО

Один из руководителей компании не ограничил доступ для посторонних в заброшенное здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несовершенолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, в ходе проверки было установлено, что один из руководителей коммерческой организации не ограничил доступ посторонних лиц на объект.

«По данным следствия, в Новом Уренгое в июне 2022 года в больницу обратился 10-летний местный житель с многочисленными телесными повреждениями, в совокупности, причинившими тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни. Травмы несовершеннолетний получил при падении с высоты второго этажа заброшенного здания на территории поселка Лимбяяха», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего. На данный момент устанавливаются причины и условия, которые привели к произошедшему. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что девочка из Тарко-Сале (ЯНАО) получила компрессионный перелом позвоночника во время урока танцев. Из-за этого прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании со школы в пользу ученицы материальной компенсации за моральный вред из-за полученной травмы, в результате чего девочке компенсируют 200 тысяч рублей.