Тюменская область выйдет на мировой уровень по шахматам

20 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Гроссмейстер Анатолий Карпов положительно оценил развитие шахмат в городах УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область станет первым регионом в мире, где шахматы будут преподавать во всех школах. Об этом в интервью изданию «Аргументы недели» заявил международный гроссмейстер Анатолий Карпов. По словам шахматиста, высокий уровень в развитии этого вида спорта также показывают Екатеринбург и Салехард. «Если же говорить о шахматах, то я стал депутатом от Тюменской области и встретился с губернатором Якушевым. Я рассказал ему о шахматных планах, и он их поддержал. И сейчас в Тюмени мы имеем потрясающие результаты. У меня бюджетный методический образовательный центр Карпова. В нем работают семь гроссмейстеров, чего не было никогда. Даже при Советском Союзе, когда все финансировало государство. Из этих семи гроссмейстеров двое выросли в моих школах. Мы надеемся, что в этом году введем шахматное обучение во всех тюменских школах, включая сельские. Это будет первый регион в мире, где шахматы будут преподаваться во всех школах», — заявил Карпов в интервью журналистам издания. Он добавил, что наиболее перспективные его ученики живут в Екатеринбурге. А подопечная гроссмейстера Александра Горячкина из Салехарда уже становилась чемпионкой мира по шахматам в командном зачете и сыграла один матч на женском первенстве планеты. Ранее URA.RU писало о том, что Анатолий Карпов побывал на открытии шахматной школы в Салехарде. На Ямале имя прославленного гроссмейстера носит Полярная шахматная школа.

Тюменская область станет первым регионом в мире, где шахматы будут преподавать во всех школах. Об этом в интервью изданию «Аргументы недели» заявил международный гроссмейстер Анатолий Карпов. По словам шахматиста, высокий уровень в развитии этого вида спорта также показывают Екатеринбург и Салехард. «Если же говорить о шахматах, то я стал депутатом от Тюменской области и встретился с губернатором Якушевым. Я рассказал ему о шахматных планах, и он их поддержал. И сейчас в Тюмени мы имеем потрясающие результаты. У меня бюджетный методический образовательный центр Карпова. В нем работают семь гроссмейстеров, чего не было никогда. Даже при Советском Союзе, когда все финансировало государство. Из этих семи гроссмейстеров двое выросли в моих школах. Мы надеемся, что в этом году введем шахматное обучение во всех тюменских школах, включая сельские. Это будет первый регион в мире, где шахматы будут преподаваться во всех школах», — заявил Карпов в интервью журналистам издания. Он добавил, что наиболее перспективные его ученики живут в Екатеринбурге. А подопечная гроссмейстера Александра Горячкина из Салехарда уже становилась чемпионкой мира по шахматам в командном зачете и сыграла один матч на женском первенстве планеты. Ранее URA.RU писало о том, что Анатолий Карпов побывал на открытии шахматной школы в Салехарде. На Ямале имя прославленного гроссмейстера носит Полярная шахматная школа.