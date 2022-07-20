Welt уличила Шольца в нарушенном обещании Зеленскому

20 июля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц обещал увеличить поставки оружия Украине, однако этого не произошло Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ). «Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.

Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ). «Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.