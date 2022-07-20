Welt уличила Шольца в нарушенном обещании Зеленскому

Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ).
«Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt.
Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.
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Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ). «Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.