Welt уличила Шольца в нарушенном обещании Зеленскому

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц обещал увеличить поставки оружия Украине, однако этого не произошло Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ).

«Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt.

Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.

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Германия сократила поставки вооружения Украине, хотя канцлер Олаф Шольц обещал президенту Владимиру Зеленскому их увеличить. Об этом пишет немецкая газета Welt (заблокирована в РФ). «Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Шольц нарушил обещание, которое дал Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей», — пишет Welt. Германия и другие страны Запада стали наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Германия так и не начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности страны для помощи Украине ограничены, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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