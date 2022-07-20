Захарова: Киев хочет уничтожить Украину западным оружием

20 июля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Киев тестирует западное оружие на украинцах, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика киевского режима заключается в «изничтожение Украины и украинского народа» путем тестирования западного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У людей, выдающих себя за патриотов Украины, за людей, которые сражаются за будущее этой страны, вызревает такая идея: все, что хотите протестировать, тащите сюда, на Украину, мы все протестируем. Но они просто забыли добавить — протестируем на украинцах. В сути политики нынешнего киевского режима — именно изничтожение Украины и украинского народа. Именно это», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что поставки оружия не помешают спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия, пишет RT.

Политика киевского режима заключается в «изничтожение Украины и украинского народа» путем тестирования западного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У людей, выдающих себя за патриотов Украины, за людей, которые сражаются за будущее этой страны, вызревает такая идея: все, что хотите протестировать, тащите сюда, на Украину, мы все протестируем. Но они просто забыли добавить — протестируем на украинцах. В сути политики нынешнего киевского режима — именно изничтожение Украины и украинского народа. Именно это», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что поставки оружия не помешают спецоперации, но принесут Украине намного больше страданий. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия, пишет RT.