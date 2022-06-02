Песков: поставки западного оружия заставят Украину страдать

Поставки иностранного вооружения Украине все равно не изменят целей спецоперации на этой территории, однако заставят ее страдать. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Накачивание Украины оружием не меняет всех параметров спецоперации. Цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, но доставят больше страданий Украине, которая является инструментом в руках стран, поставляющих туда оружие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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