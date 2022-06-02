Песков: поставки западного оружия заставят Украину страдать

02 июня 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Украину продолжают накачивать современным оружием, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки иностранного вооружения Украине все равно не изменят целей спецоперации на этой территории, однако заставят ее страдать. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Накачивание Украины оружием не меняет всех параметров спецоперации. Цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, но доставят больше страданий Украине, которая является инструментом в руках стран, поставляющих туда оружие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поставки иностранного вооружения Украине все равно не изменят целей спецоперации на этой территории, однако заставят ее страдать. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Накачивание Украины оружием не меняет всех параметров спецоперации. Цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, но доставят больше страданий Украине, которая является инструментом в руках стран, поставляющих туда оружие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.