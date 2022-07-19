Спасатели нашли решение проблемы с гибелью пермяков на воде

МЧС обратилось к правительству Пермского края с предложением Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Руководство краевого ГУ МЧС вышло к правительству Пермского края с инициативой оборудования в местах отдыха у воды наблюдательных пунктов, на которых следить за обстановкой будут местные жители-добровольцы. Об этой идее рассказал URA.RU заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС Сергей Лузин.

«Мы подготовили соответствующее предложение, которое направили правительству Пермского края, — говорит Лузин. — К сожалению, в этом году очень большое количество пермяков погибло во время отдыха на воде, мы считаем, что наблюдатели, находящиеся в местах отдыха, могут привлечь внимание к потенциально опасным ситуациям, и таким образом удастся избежать гибели пермяков в водоемах нашего региона».

В МЧС отмечают, что далеко не все места отдыха у воды оборудованы наблюдательными пунктами, особенно это касается отдаленных территорий региона. Присутствие добровольцев в качестве наблюдателей может существенно снизить риск гибели людей в водоемах, особенно это касается несовершеннолетних, которые зачастую приходят отдыхать без родителей.

В Пермском крае с начала лета утонули более 20 человек, треть из которых дети. URA.RU ранее рассказывало о гибели семьи на реке Чусовая и 11-летнего мальчика на Мотовилихинском пруду в Перми. URA.RU направило запрос в правительство Пермского края о результатах рассмотрения инициативы МЧС.