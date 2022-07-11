Житель Тюменской области покалечил подругу за недолив алкоголя

12 июля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Молодого сожителя не устроила порция спиртного, выделенная ему возлюбленной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тобольска налила недостаточно алкоголя своему возлюбленному, за что мужчина сломал ей ребро. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию Тобольска поступило сообщение от медиков, что к ним с переломом ребра доставлена 52-летняя женщина. Выяснилось, что травму ей причинил сожитель. Находясь в комнате общежития, женщина налила ему спиртного, но мужчине показалось, что налила мало, и он нанес ей несколько ударов по грудной клетке», — рассказали URA.RU в УМВД региона. Преступление произошло в 6-м микрорайоне Тобольска. 33-летнего сожителя пострадавшей задержали. Ранее мужчина был неоднократно судим, он нигде не работает. По вменяемой ему статье УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка застала мужа с любовницами и была избита. Мужчине не понравилось, что жена прервала его утехи.

Жительница Тобольска налила недостаточно алкоголя своему возлюбленному, за что мужчина сломал ей ребро. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию Тобольска поступило сообщение от медиков, что к ним с переломом ребра доставлена 52-летняя женщина. Выяснилось, что травму ей причинил сожитель. Находясь в комнате общежития, женщина налила ему спиртного, но мужчине показалось, что налила мало, и он нанес ей несколько ударов по грудной клетке», — рассказали URA.RU в УМВД региона. Преступление произошло в 6-м микрорайоне Тобольска. 33-летнего сожителя пострадавшей задержали. Ранее мужчина был неоднократно судим, он нигде не работает. По вменяемой ему статье УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка застала мужа с любовницами и была избита. Мужчине не понравилось, что жена прервала его утехи.