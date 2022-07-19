Текслер принял порядок выплат челябинским участникам спецоперации

Участники спецоперации смогут получить от 200 тысяч до 1 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок единовременной выплаты жителям регоина, участвующим в спецоперации на Украине, и членам их семей. Постановление подписано 18 июля. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, речь идет об областном акте, созданном на основе федерального.

«Весь порядок уже прописан в федеральном акте. Теперь мы его принял на уровне региона», — отметил министр.

Выплату могут получить пострадавшие военнослужащие, волонтеры, гражданские специалисты и члены семей погибших в ходе спецоперации челябинцев. Средства для выплаты предоставят из областного бюджета. Выплаты составят от 200 тысяч до миллиона рублей.

Законопроект о поддержке участников спецоперации и их семей был внесен Текслером в законодательное собрание региона в июне. Депутаты ознакомились с проектом и утвердили его.

Челябинские военнослужащие принимают участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины с самого начала. За это время один танковый полк из региона получил орден Мужества, а еще один звание гвардейского. В указе президента РФ Владимира Путина говорится, что личный состав полков проявил мужество и самоотверженность, защищая государственные интересы.