Перекрывать мост на Кольцовском тракте начали лишь в обед 11 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начали подготавливать к ремонту моста на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Строителей заметили в обед, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробки уже растягиваются из Кольцово, иногда притормаживает движение и на выезде на тракт», — передает корреспондент URA.RU. Также он рассказал, что строители уже установили дорожные барьеры для того, чтобы освободить ремонтируемую полосу и пустить машины по встречной полосе.

Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 10 апреля будет перекрыта развязка Кольцовского тракта (на пересечении улицы Луганской и Базового переулка). Планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Ранее городская мэрия попросила подрядчика эстакады на Щербакова ускориться с ремонтом или приостановить его.

Большая часть моста огорожена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительная техника находится на месте ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пробки тянутся из аэропорта в сторону центра города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU