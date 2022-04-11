В Екатеринбурге начали подготавливать к ремонту моста на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Строителей заметили в обед, сообщает корреспондент URA.RU.
«Пробки уже растягиваются из Кольцово, иногда притормаживает движение и на выезде на тракт», — передает корреспондент URA.RU. Также он рассказал, что строители уже установили дорожные барьеры для того, чтобы освободить ремонтируемую полосу и пустить машины по встречной полосе.
Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 10 апреля будет перекрыта развязка Кольцовского тракта (на пересечении улицы Луганской и Базового переулка). Планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Ранее городская мэрия попросила подрядчика эстакады на Щербакова ускориться с ремонтом или приостановить его.
В Екатеринбурге начали подготавливать к ремонту моста на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Строителей заметили в обед, сообщает корреспондент URA.RU. «Пробки уже растягиваются из Кольцово, иногда притормаживает движение и на выезде на тракт», — передает корреспондент URA.RU. Также он рассказал, что строители уже установили дорожные барьеры для того, чтобы освободить ремонтируемую полосу и пустить машины по встречной полосе. Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 10 апреля будет перекрыта развязка Кольцовского тракта (на пересечении улицы Луганской и Базового переулка). Планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Ранее городская мэрия попросила подрядчика эстакады на Щербакова ускориться с ремонтом или приостановить его.