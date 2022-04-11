В Екатеринбурге на Кольцовском тракте начали перекрывать дорогу. Фото, видео

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка, развязка луганская объездная
Перекрывать мост на Кольцовском тракте начали лишь в обед 11 апреля Фото:

В Екатеринбурге начали подготавливать к ремонту моста на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Строителей заметили в обед, сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробки уже растягиваются из Кольцово, иногда притормаживает движение и на выезде на тракт», — передает корреспондент URA.RU. Также он рассказал, что строители уже установили дорожные барьеры для того, чтобы освободить ремонтируемую полосу и пустить машины по встречной полосе.

Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 10 апреля будет перекрыта развязка Кольцовского тракта (на пересечении улицы Луганской и Базового переулка). Планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Ранее городская мэрия попросила подрядчика эстакады на Щербакова ускориться с ремонтом или приостановить его.

Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург
Большая часть моста огорожена
Фото:
Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург
Строительная техника находится на месте ремонта
Фото:
Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург
Пробки тянутся из аэропорта в сторону центра города
Фото:

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В Екатеринбурге начали подготавливать к ремонту моста на улице Луганской — Объездной дороге в сторону центра на Кольцовском тракте. Строителей заметили в обед, сообщает корреспондент URA.RU. «Пробки уже растягиваются из Кольцово, иногда притормаживает движение и на выезде на тракт», — передает корреспондент URA.RU. Также он рассказал, что строители уже установили дорожные барьеры для того, чтобы освободить ремонтируемую полосу и пустить машины по встречной полосе. Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 10 апреля будет перекрыта развязка Кольцовского тракта (на пересечении улицы Луганской и Базового переулка). Планируется провести второй этап реконструкции дорожного полотна развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Одновременно с этим ремонтом проводятся дорожные работы в районе строительства нового ТЦ «Золотой», из-за чего жители Уктуса и Химмаша ежедневно стоят в пробках. Ранее городская мэрия попросила подрядчика эстакады на Щербакова ускориться с ремонтом или приостановить его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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