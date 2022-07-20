ЦБ разрешил иностранным банкам продавать валюту в России

20 июля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

ЦБ разрешил заключать сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту», — поясняется на сайте. Центробанк уточняет, что цены в этих договорах на момент заключения не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Кроме того, в Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Центробанк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту», — поясняется на сайте. Центробанк уточняет, что цены в этих договорах на момент заключения не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Кроме того, в Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями.