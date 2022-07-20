ЦБ разрешил иностранным банкам продавать валюту в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, центробанк, банк россии
ЦБ разрешил заключать сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

«Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту», — поясняется на сайте. Центробанк уточняет, что цены в этих договорах на момент заключения не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах.

Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Кроме того, в Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Центробанк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту», — поясняется на сайте. Центробанк уточняет, что цены в этих договорах на момент заключения не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк намеревается обязать банки России регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Кроме того, в Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...