17 июля 2022

РБК: Центробанк не собирается предоставлять новые льготы банкам

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк не захотел расширять набор инструментов для противодействия санкциям Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в ответном письме Центробанка на обращение Ассоциации банков России (АБР).

АБР предлагала Центробанку разработать механизм, благодаря которому участники рынка смогли бы вернуть средства, зависшие в НРД, сообщает РБК. «Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — ответили в Банке России.

Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей. В Минфине РФ предложили поменять всю валютную систему России.

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В Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в ответном письме Центробанка на обращение Ассоциации банков России (АБР). АБР предлагала Центробанку разработать механизм, благодаря которому участники рынка смогли бы вернуть средства, зависшие в НРД, сообщает РБК. «Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — ответили в Банке России. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей. В Минфине РФ предложили поменять всю валютную систему России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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