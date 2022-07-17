РБК: Центробанк не собирается предоставлять новые льготы банкам

В Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в ответном письме Центробанка на обращение Ассоциации банков России (АБР).
АБР предлагала Центробанку разработать механизм, благодаря которому участники рынка смогли бы вернуть средства, зависшие в НРД, сообщает РБК. «Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — ответили в Банке России.
Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей. В Минфине РФ предложили поменять всю валютную систему России.
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В Банке России не увидели повода для возмещения банкам потери от заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в ответном письме Центробанка на обращение Ассоциации банков России (АБР). АБР предлагала Центробанку разработать механизм, благодаря которому участники рынка смогли бы вернуть средства, зависшие в НРД, сообщает РБК. «Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — ответили в Банке России. Ранее страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Курс рубля сперва начал стремительно падать. Однако после того, как Центробанк применил меры по стабилизации, рубль укрепился. Курс доллара 28 июня упал ниже 52 рублей. В Минфине РФ предложили поменять всю валютную систему России.