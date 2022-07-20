GT: Китай и США стоят на пороге войны из-за решения Байдена

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай воспринимает действия США как провокацию Фото:

Китай может дать военный ответ на визит представителей конгресса США на Тайвань. Об этом пишет Global Times.

«Тайвань Китай считает своей территорией, и появление там представителей США может восприниматься как провокация со стороны американского президента Джо Байдена», — пишет издание. Global Times считает, что последствия для Вашингтона окажутся серьезными.

По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, Байден недооценивают решимость Пекина в плане обострения конфликта. Военный ответ уже определен.

Ранее Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. США, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.

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Китай может дать военный ответ на визит представителей конгресса США на Тайвань. Об этом пишет Global Times. «Тайвань Китай считает своей территорией, и появление там представителей США может восприниматься как провокация со стороны американского президента Джо Байдена», — пишет издание. Global Times считает, что последствия для Вашингтона окажутся серьезными. По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, Байден недооценивают решимость Пекина в плане обострения конфликта. Военный ответ уже определен. Ранее Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. США, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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