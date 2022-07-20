GT: Китай и США стоят на пороге войны из-за решения Байдена

Китай может дать военный ответ на визит представителей конгресса США на Тайвань. Об этом пишет Global Times.
«Тайвань Китай считает своей территорией, и появление там представителей США может восприниматься как провокация со стороны американского президента Джо Байдена», — пишет издание. Global Times считает, что последствия для Вашингтона окажутся серьезными.
По словам научного сотрудника Китайской академии социальных наук Лю Сяна, Байден недооценивают решимость Пекина в плане обострения конфликта. Военный ответ уже определен.
Ранее Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. США, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.
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