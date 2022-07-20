Диетолог Калинчев назвал крупу — панацею для худеющих

Тем, кто пытается снизить вес, в обязательном порядке нужно употреблять гречку в качестве углевода. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером», — сказал Алексей Калинчев.
Он объяснил, для кого этот продукт особенно полезен. «Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом. Именно поэтому, когда в нашей стране случился неурожай гречки и она пропала в магазинах, вопрос решался на уровне первых лиц государства», — объяснил врач.
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Тем, кто пытается снизить вес, в обязательном порядке нужно употреблять гречку в качестве углевода. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером», — сказал Алексей Калинчев. Он объяснил, для кого этот продукт особенно полезен. «Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом. Именно поэтому, когда в нашей стране случился неурожай гречки и она пропала в магазинах, вопрос решался на уровне первых лиц государства», — объяснил врач. Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что суп поможет человеку потреблять меньше калорий. Также это блюдо способствует комфортному пищеварению.