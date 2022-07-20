Диетолог Калинчев назвал крупу — панацею для худеющих

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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, каша, гречка, крупа
Гречка в обед поможет съесть меньше углеводов вечером, сказал Алексей Калинчев Фото:

Тем, кто пытается снизить вес, в обязательном порядке нужно употреблять гречку в качестве углевода. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером», — сказал Алексей Калинчев.

Он объяснил, для кого этот продукт особенно полезен. «Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом. Именно поэтому, когда в нашей стране случился неурожай гречки и она пропала в магазинах, вопрос решался на уровне первых лиц государства», — объяснил врач.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что суп поможет человеку потреблять меньше калорий. Также это блюдо способствует комфортному пищеварению.

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Тем, кто пытается снизить вес, в обязательном порядке нужно употреблять гречку в качестве углевода. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером», — сказал Алексей Калинчев. Он объяснил, для кого этот продукт особенно полезен. «Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом. Именно поэтому, когда в нашей стране случился неурожай гречки и она пропала в магазинах, вопрос решался на уровне первых лиц государства», — объяснил врач. Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что суп поможет человеку потреблять меньше калорий. Также это блюдо способствует комфортному пищеварению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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