Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел из-за переговоров с русскими. Он заявил, что фотография президента России Владимира Путина напоминает о его седых волосах. Об этом он рассказал в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.
«Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента [России Владимира] Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
Ранее сообщалось, что лидеры России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Сирии. Выступление Владимира Путина транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Белый дом из визита президента Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции РФ.
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Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел из-за переговоров с русскими. Он заявил, что фотография президента России Владимира Путина напоминает о его седых волосах. Об этом он рассказал в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube. «Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента [России Владимира] Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума. Ранее сообщалось, что лидеры России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Сирии. Выступление Владимира Путина транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Белый дом из визита президента Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции РФ.