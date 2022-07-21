Кремль: Россия не закрывала двери для переговоров с Украиной

Россия открыта к диалогу с Украиной, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У России и Украины по-прежнему есть возможности для мирных переговоров: ни президент России Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не говорили о закрытии дверей для диалога. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал Песков. Цитату из интервью приводят РИА «Новости».

Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». В связи с этим министр не видит смысла в переговорах с Украиной в нынешней ситуации, передает RT.

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