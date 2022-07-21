Генерал США намекнул на скорые поставки истребителей на Украину

США планируют предоставить Украине новый пакет помощи, заявил министр обороны Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты могут в ближайшее время поставить на Украину истребители четвертого поколения в рамках нового пакета военной помощи. Это следует из слов американского генерала К. Брауна, прокомментировавшего соответствующее заявление главнокомандующего ВВС Украины.

«Есть США, есть [истребители] Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Таким образом, есть ряд различных платформ, которые могут пойти на Украину… Это будет что-то нерусское. Чего я не могу сделать, так это сказать вам точно, что это будет», — приводит слова Брауна американский журнал Politico. Таким образом генерал прокомментировал заявление главнокомандующего ВВС Украины о предстоящих поставках истребителей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще четыре дополнительные ракетные установки в рамках нового пакета военной помощи. Америка уже передала Украине 12 подобных установок и обучила 200 украинцев пользоваться ими, отметили в издании.

Западные страны значительно увеличили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по освобождению территорий Донбасса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинские власти тестируют западное оружие на своих же гражданах, «изничтожая Украину и украинский народ».

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