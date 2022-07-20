В ХМАО силовики пришли к депутату, воевавшему с бойцами Кадырова

У силовиков появились вопросы к депутату думы Пыть-Яха Супьяну Хужулову Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники следственного комитета начали проверку в отношении депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова за нарушения миграционного законодательства. Народный избранник известен тем, что принимал участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе воинских подразделений главы Чечни Рамзана Кадырова. О претензиях силовиков к депутату рассказал URA.RU источник в истеблишменте Пыть-Яха.

«Выяснилось, что Хужулов прописал у себя больше 50 работников своей фирмы. А это является нарушением миграционного законодательства. Проверка может закончиться возбуждением уголовного дела, но решение будет приниматься самими следователями», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Сам Хужулов в разговоре с URA.RU подтвердил факт претензий к нему со стороны силовиков. «Да, проверка началась. Эти люди мои рабочие, они обратились ко мне за помощью всем коллективом. В Пыть-Ях они приехали из других российских регионов, в том числе Чечни, а также из Таджикистана. Но без регистрации они не могут оформить детей в школу, им не в полной мере будет оказываться медицинская помощь. У меня заключены рабочие контракты с „Роснефтью“, где одно из требования — это местная регистрация работников. Поэтому я пошел на встречу своему коллективу и прописал сотрудников у себя. При этом я оплачиваю все необходимые коммунальные услуги. Как работодатель я был вынужден пойти на этот шаг», — объяснил позицию Хужулов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Пыть-Яха участвовал в спецоперации по освобождению Мариуполя. А затем вместе с другими бойцами Кадырова был передислоцирован в ЛНР, где проходил службу качестве разведчика. После двух месяцев пребывания на Донбассе Хужулов вернулся домой.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.

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