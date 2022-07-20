Смертельное ДТП произошло в Тюмени 18 сентября 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Автоэксперт Александр Шумский опубликовал на своем Youtube-канале видеозапись жесткой аварии, в которой погибла 6-летняя девочка. ДТП произошло 18 сентября 2021 года на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. Тогда на пересечении дорог столкнулись две иномарки, после чего одну из них отбросило на пешеходов: семью с двумя маленькими детьми.

На видеозаписи показан сам момент ДТП и то, что происходило после него в первые минуты. Так, водитель иномарки, которая сбила пешеходов, сразу после наезда на людей пытался вызвать скорую помощь. В своем ролике автоэксперт пытается разобраться, какие факторы привели к трагедии и кто из водителей допустил нарушения ПДД, которые привели к смерти ребенка.

Ранее URA.RU писало о том, что ДТП со смертельным исходом произошло в Тюмени 18 сентября, когда на перекрестке улиц Холодильная — Малыгина по касательной столкнулись Volkswagen Tiguan и Kia Ceed. Последнюю после этого откинуло на пешеходов, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. В июле 2022 года суд признал 25-летнего водителя немецкой иномарки виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека и приговорил его к одному году лишения свободы.