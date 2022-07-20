В Тюменской области поймали отчима-педофила

21 июля 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Мужчина отвел ребенка в лес и совершил преступление (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Новый Тап (Юргинский район Тюменской области) отправлен под арест за домогательства к своей несовершеннолетней падчерице. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Омутинский районный суд заключил под стражу мужчину 1981 года рождения. С марта по май 2015 года он, находясь в лесу недалеко от села Новый Тап Юргинского района, с целью удовлетворения половых потребностей совершил домогательства до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертвы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области осудили насильника-педофила. Мужчина надругался над 15-летней дочерью своих знакомых. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель села Новый Тап (Юргинский район Тюменской области) отправлен под арест за домогательства к своей несовершеннолетней падчерице. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Омутинский районный суд заключил под стражу мужчину 1981 года рождения. С марта по май 2015 года он, находясь в лесу недалеко от села Новый Тап Юргинского района, с целью удовлетворения половых потребностей совершил домогательства до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертвы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области осудили насильника-педофила. Мужчина надругался над 15-летней дочерью своих знакомых.