20 июля 2022
19 июля 2022

В Тюменской области поймали отчима-педофила

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отвел ребенка в лес и совершил преступление (архивное фото) Фото:

Житель села Новый Тап (Юргинский район Тюменской области) отправлен под арест за домогательства к своей несовершеннолетней падчерице. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Омутинский районный суд заключил под стражу мужчину 1981 года рождения. С марта по май 2015 года он, находясь в лесу недалеко от села Новый Тап Юргинского района, с целью удовлетворения половых потребностей совершил домогательства до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертвы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области осудили насильника-педофила. Мужчина надругался над 15-летней дочерью своих знакомых.

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Житель села Новый Тап (Юргинский район Тюменской области) отправлен под арест за домогательства к своей несовершеннолетней падчерице. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Омутинский районный суд заключил под стражу мужчину 1981 года рождения. С марта по май 2015 года он, находясь в лесу недалеко от села Новый Тап Юргинского района, с целью удовлетворения половых потребностей совершил домогательства до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния жертвы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области осудили насильника-педофила. Мужчина надругался над 15-летней дочерью своих знакомых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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