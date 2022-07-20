Глава курганского депздрава нарисовал схему, как из терапевтов сделают узкопрофильных врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев нарисовал схему, как будут объединять врачей во время реформы больниц. Об этом Сигидаев рассказал в одном из интервью.

«У нас сейчас в Сафакулево 10 врачей терапевтов при населении, допустим, в 10 тысяч. В Щучье также по 10 терапевтов на 10 тысяч. И всем терапевтов хватает, но нигде нет кардиолога. Тогда двух терапевтов по одному от каждого учреждения можно отправить на переквалификацию, чтобы у межрайонной больницы был свой кардиолог», — нарисовал схему глава депздрава на 11-й минуте видео-интервью для ГТРК «Курган». По его словам, таким способом в межрайонных больницах смогут появиться не только кардиологи, но и аллергологи, эндокринологи и другие специалисты.

Как отмечает глава депздрава, объединение больниц также позволит узкопрофильным врачам на законных основаниях оказывать помощь пациентам из других филиалов и ФАПов, входящих в межрайонную больницу. На данный момент при отсутствии специалиста пациентов направляют на лечение в столицу региона.

По данному вопросу URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области реорганизуют больницы. Власти заявляют, что пациенты смогут получать специализированную медпомощь в межрайонных больницах, не выезжая в областной центр. На данный момент представители депздрава проводят встречи с главами и жителями округов по вопросам объединения больниц.

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