Авиакомпания «Ямал» доставила в ХМАО детей из ДНР

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Авиакомпания «Ямал» привезла детей из ДНР в детские лагеря в Сургуте Фото:

Авиакомпания «Ямал» перевезла детей из Макеевки (ДНР) в возрасте от 7 до 14 лет в детские лагеря в Сургуте (ХМАО). Об этом авиаперевозчик сообщил в своем telegram-канале.

«Авиакомпания „Ямал“ перевезла ребят в возрасте от 7 до 14 лет из Макеевки (Донецкая народная республика) в Сургут в детские лагеря и центры для отдыха и оздоровления. Многие из детей поднялись на борт самолета впервые, а мы были рады встретить маленьких пассажиров с теплотой и радостью», — говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавил, что перевезет 300 детей из Донбасса на отдых в ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией Макеевки.

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Авиакомпания «Ямал» перевезла детей из Макеевки (ДНР) в возрасте от 7 до 14 лет в детские лагеря в Сургуте (ХМАО). Об этом авиаперевозчик сообщил в своем telegram-канале. «Авиакомпания „Ямал“ перевезла ребят в возрасте от 7 до 14 лет из Макеевки (Донецкая народная республика) в Сургут в детские лагеря и центры для отдыха и оздоровления. Многие из детей поднялись на борт самолета впервые, а мы были рады встретить маленьких пассажиров с теплотой и радостью», — говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавил, что перевезет 300 детей из Донбасса на отдых в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией Макеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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