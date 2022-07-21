Авиакомпания «Ямал» доставила в ХМАО детей из ДНР

21 июля 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» привезла детей из ДНР в детские лагеря в Сургуте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» перевезла детей из Макеевки (ДНР) в возрасте от 7 до 14 лет в детские лагеря в Сургуте (ХМАО). Об этом авиаперевозчик сообщил в своем telegram-канале. «Авиакомпания „Ямал“ перевезла ребят в возрасте от 7 до 14 лет из Макеевки (Донецкая народная республика) в Сургут в детские лагеря и центры для отдыха и оздоровления. Многие из детей поднялись на борт самолета впервые, а мы были рады встретить маленьких пассажиров с теплотой и радостью», — говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавил, что перевезет 300 детей из Донбасса на отдых в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией Макеевки. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Авиакомпания «Ямал» перевезла детей из Макеевки (ДНР) в возрасте от 7 до 14 лет в детские лагеря в Сургуте (ХМАО). Об этом авиаперевозчик сообщил в своем telegram-канале. «Авиакомпания „Ямал“ перевезла ребят в возрасте от 7 до 14 лет из Макеевки (Донецкая народная республика) в Сургут в детские лагеря и центры для отдыха и оздоровления. Многие из детей поднялись на борт самолета впервые, а мы были рады встретить маленьких пассажиров с теплотой и радостью», — говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавил, что перевезет 300 детей из Донбасса на отдых в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для оздоровления и отдыха из Макеевки (ДНР) приедут 300 детей. Отдых организован властями региона в рамках сотрудничества, подписанного окружным правительством и администрацией Макеевки.