Из-за убийства курганца в России хотят ужесточить закон об оружии

Курганские депутаты и следователи выступили с предложением изменить федеральный закон «Об оружии» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Убийство курганского полицейского стало поводом для предложения областного СУ СК ужесточить в России закон «Об оружии». В январе на силовика напал судимый местный житель. Инициативу по изменению закона следователи передали в облдуму, которая обратится в Госдуму с соответствующим предложением. Проект законодательной инициативы опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Предложения о корректировке федерального закона обозначены следственным управлением РФ по Курганской области <…>. По мнению следственных органов, необходимо ужесточить требования к выдаче разрешительных документов и, соответственно, расширить основания для аннулирования разрешительных документов на оружие», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе описан трагический случай, который произошел в поселке Мишкино. Сотрудников полиции из ружья расстрелял ранее судимый местный житель. При этом злоумышленник был пьян. Инициативу утвердили в Совете законодателей. Документ рекомендовано внести в Государственную Думу.

В январе в поселке Мишкино наряд ППС из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Денис Михалев скончался, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего, но тот оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем.

Ранее URA.RU писало, что 26 июля состоится внеочередное заседание облдумы. Председатель регионального парламента Дмитрий Фролов рассказал, что депутатам необходимо рассмотреть несколько вопросов, в том числе проект федерального закона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам