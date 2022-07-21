Суд отпустил челябинского экс-министра из колонии

Очередная попытка Олега Бехтерева оказалась удачной — ему смягчили наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство экс-министра социальных отношений области Олега Бехтерева о замене срока в колонии строгого режима на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщила консультант суда Наталья Белозер.

«Бехтерев через адвоката подал заявление о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкое наказание, а именно на принудительные работы. Его ходатайство удовлетворено судом. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства, оно может быть обжаловано», — рассказала Наталья Белозер.

«Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства о замене наказания, поскольку поведение бывшего чиновника за весь период отбывания являлось нестабильным. Он допускал злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания и возместил лишь 405 тыс. рублей из назначенного 10-миллионного штрафа. После получения постановления суда будет решен вопрос с обжалованием судебного решения», — пояснила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Бехтерев возглавил министерство 13 января 2014 года — за день до смены власти в регионе. Через несколько дней новый губернатор Борис Дубровский уволил его, а региональное управление ФСБ возбудило в отношении экс-чиновника уголовное дело. Почти год Бехтерев провел в СИЗО, а в 2018 году суд признал его виновным в хищении почти 30 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на покупку техники для реабилитации инвалидов.

Бывшего министра приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. В декабре 2021 года он уже пытался изменить наказание на принудительные работы, но его ходатайство отклонили.

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