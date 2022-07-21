Пермские коммунисты выдвинули на выборы действующего единоросса

Кандидат от КПРФ состоял в двух партиях одновременно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Территориальная избирательная комиссия Губахинского округа Пермского края отказала в регистрации кандидату от КПРФ по округу №12 Максиму Калашникову. С 2008 года он является членом «Единой России», а по закону нельзя выдвигать людей, которые состоят в других партиях. Решение опубликовано на сайте ТИК Губахи.

«На запрос комиссии был получен ответ из исполкома регионального отделения Партии „Единая Россия“ Пермского края, где говорится о том, что Калашников Максим Викторович, 17.12.1983 года рождения, действительно является членом партии „Единая Россия“ с 22 сентября 2008 года по настоящее время. Законом установлено, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, граждан, являющихся членами иных партий», — говорится в решении комиссии.

На членство Калашникова в рядах единороссов внимание комиссии обратила руководитель местного отделения ЕР Наталья Норова. Проверка показала, что он вступил в КПРФ, не сложив партбилет «Единой России». Ранее URA.RU рассказывало о том, что КПРФ в Губахе выдвинула кандидата, оказавшегося в центре нацистского скандала. А в Кудымкаре в рядах коммунистов оказались люди с судимостями по тяжким статьям. Кандидатов КПРФ набирала по объявлениям. Выборы в думу Губахи пройдут в сентябре.