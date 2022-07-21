Почти половина стран Евросоюза не согласна потреблять меньше газа

21 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Среди стран ЕС наблюдается раскол по поводу плана Еврокомиссии сократить потребление газа на 15% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские государства не согласны с планом Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%. Об этом сообщает агентство Reuters. «Предложение Европейского союза о том, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из России, сталкивается с сопротивлением со стороны правительств. Это ставит под сомнение, одобрят ли они план действий в чрезвычайных ситуациях», — сообщает Reuters. По информации агентства, 12 из 27 государств-членов ЕС выразили озабоченность предложенным планом. Больше всего споров вызывает вопрос, должна ли эта рекомендация стать обязательной. Дания, Франция, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия против того, чтобы Евросоюз мог сделать цели обязательными, сообщает агентство со ссылкой на официальные лица ЕС. Они требуют, чтобы страны-члены могли проголосовать и даже иметь возможность наложить вето. Главы европейских дипломатий обсудят план в пятницу 22 июля. Чтобы его приняли, требуется одобрение не менее 15 стран-членов ЕС, сообщает Reuters. Ранее Еврокомиссия предложила антикризисный план, согласно которому государствам-членам рекомендуется потреблять на 15% меньше газа с августа по март по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Цель является добровольной, однако ЕК может сделать ее обязательной, если нехватка газа будет представлять существенные риски. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейские государства не согласны с планом Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%. Об этом сообщает агентство Reuters. «Предложение Европейского союза о том, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из России, сталкивается с сопротивлением со стороны правительств. Это ставит под сомнение, одобрят ли они план действий в чрезвычайных ситуациях», — сообщает Reuters. По информации агентства, 12 из 27 государств-членов ЕС выразили озабоченность предложенным планом. Больше всего споров вызывает вопрос, должна ли эта рекомендация стать обязательной. Дания, Франция, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия против того, чтобы Евросоюз мог сделать цели обязательными, сообщает агентство со ссылкой на официальные лица ЕС. Они требуют, чтобы страны-члены могли проголосовать и даже иметь возможность наложить вето. Главы европейских дипломатий обсудят план в пятницу 22 июля. Чтобы его приняли, требуется одобрение не менее 15 стран-членов ЕС, сообщает Reuters. Ранее Еврокомиссия предложила антикризисный план, согласно которому государствам-членам рекомендуется потреблять на 15% меньше газа с августа по март по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Цель является добровольной, однако ЕК может сделать ее обязательной, если нехватка газа будет представлять существенные риски.