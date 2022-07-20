Тундровикам ЯНАО предложили работать на мясокомбинате

21 июля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Мясоперерабатывающий комплекс ищет работников на 46 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» готов заплатить 46 тысяч рублей рабочим по обработке мяса. Как сообщили URA.RU на предприятии, предпочтение отдается представителям коренных народностей севера. «На постоянную работу требуется обвальщики мяса, жиловщики. Заработная плата от 46 тысячи рублей, дополнительно ежеквартальная премия — 50% от зарплаты, и годовая 100%», — говорится в объявлении. Также работодатель указал, что работник должен владеть навыками разделки туши и уметь пользовать своими рабочими инструментами. Главным критерием указано знание техники безопасности и гигиены на рабочем месте. Редакция обратилась за комментарием в мэрию Приуральского района, там журналистам ответили, что заработная плата указана в соответствии со штатным расписанием и объемами работ — если объем работ будет больше, то и зарплата тоже будет выше. Также в администрации рассказали, что комбинат находится в тундре, в 189 километров от Обской губы, поэтому приоритет в выборе сотрудников отдается местным жителям. «Сегодня на предприятии работает более 50% коренных малочисленных народов севера», — объяснили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Новоуренгойское предприятие создаст для ямальцев новые рабочие места. Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО), несмотря на санкции, намерен увеличить объемы производства благодаря строительству цеха по переработке местной рыбы. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ЯНАО мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» готов заплатить 46 тысяч рублей рабочим по обработке мяса. Как сообщили URA.RU на предприятии, предпочтение отдается представителям коренных народностей севера. «На постоянную работу требуется обвальщики мяса, жиловщики. Заработная плата от 46 тысячи рублей, дополнительно ежеквартальная премия — 50% от зарплаты, и годовая 100%», — говорится в объявлении. Также работодатель указал, что работник должен владеть навыками разделки туши и уметь пользовать своими рабочими инструментами. Главным критерием указано знание техники безопасности и гигиены на рабочем месте. Редакция обратилась за комментарием в мэрию Приуральского района, там журналистам ответили, что заработная плата указана в соответствии со штатным расписанием и объемами работ — если объем работ будет больше, то и зарплата тоже будет выше. Также в администрации рассказали, что комбинат находится в тундре, в 189 километров от Обской губы, поэтому приоритет в выборе сотрудников отдается местным жителям. «Сегодня на предприятии работает более 50% коренных малочисленных народов севера», — объяснили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Новоуренгойское предприятие создаст для ямальцев новые рабочие места. Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО), несмотря на санкции, намерен увеличить объемы производства благодаря строительству цеха по переработке местной рыбы.