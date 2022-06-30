Предприятие для ямальцев создаст новые рабочие места

Благодаря расширению производства появятся дополнительные рабочие места Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО), несмотря на санкции, намерен увеличить объемы производства благодаря строительству цеха по переработке местной рыбы. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, также из-за увеличения мощностей появятся дополнительные рабочие места.

«Владелец коптильного цеха из Нового Уренгоя увеличивает объемы производства, несмотря на санкции. В июле этого года начинается строительство производственного цеха площадью 120 квадратных метров. Возведут здание из модульных конструкций. Уже в сентябре предприниматель Сергей Деркач начнет работу на новых мощностях. За счет этого он сможет увеличить объем производства почти в два раза. Есть у расширения бизнеса и социальный эффект — будет создано семь рабочих мест», — сказано в сообщении.

По информации правительства, реализация проекта происходит при поддержке окружного бюджета. В 2021 году предприниматель получил грант на 15 миллионов рублей от губернатора Ямала. «Сейчас в распоряжении бизнесмена две камеры горячего копчения. Рыба закупается у сельхозпредприятий. Объем производимой продукции около 60 тонн в год. Реализуется товар через сеть собственных магазинов в газовой столице», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что из-за санкций заводу по производству пива Santa Gusto в Лабытнанги пришлось приостановить производство и перейти на отечественное оборудование. Теперь после установки новой техники предприятие планирует заменить ушедшие импортные аналоги пива.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия вынуждено проводит на Украине. Санкционное давление на российское государство продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы.

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