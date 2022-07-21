Клинцевич: теракт на Запорожской АЭС ждет мирового расследования

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Удары по Запорожской АЭС необходимо расследовать, сказал Франц Клинцевич Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запорожская АЭС является критически важным объектом, поэтому удар по ней — это акт терроризма, он требует международного расследования. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«На Украине с военной точки зрения управляют американские и другие НАТОвские специалисты. Украинские военные не самостоятельны. Все, что связано с высокотехнологичным оружием, там контролируют офицеры стран НАТО. Удар по Запорожской АЭС с точки зрения международного права и Уголовного кодекса любой страны — терроризм. Нанесение удара по критически важным объектам, таким, как атомная электростанция, является террористическим актом. Это нужно передавать в Международный суд, Международное агентство по атомной энергии, Совет Безопасности ООН и проводить расследование», — сказал Франц Клинцевич.

Клинцевич указал, что последствия техногенной катастрофы, которая могла возникнуть, можно сравнить с Чернобылем. «Авария на современной атомной станции — это большие серьезные последствия. Чернобыль перед глазами. Почему они с этим играют? Потому что управляют американцы. А им это до лампочки. Чем хуже здесь будет, чем больше людей погибнет отравится в Европе на Украине в России, тем для них лучше», — подчеркнул военный эксперт.

Он объяснил, почему США заострили внимание на Украине. «Американскому лидеру Джо Байдену нужна война, иначе ему объявят импичмент и снесут. Ему нужен широкомасштабный, серьезный военный конфликт. Румыния, Польша, Прибалтийские страны подготовлены. И сегодня как украинские солдаты, так и военнослужащие этих стран будут как пушечное мясо брошены сюда под видом защиты демократии. А на самом деле — чтобы подливать бензин в костер», — заключил Клинцевич.

Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС. Как сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию, только по «счастливой случайности» не возникла техногенная катастрофа.

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Запорожская АЭС является критически важным объектом, поэтому удар по ней — это акт терроризма, он требует международного расследования. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «На Украине с военной точки зрения управляют американские и другие НАТОвские специалисты. Украинские военные не самостоятельны. Все, что связано с высокотехнологичным оружием, там контролируют офицеры стран НАТО. Удар по Запорожской АЭС с точки зрения международного права и Уголовного кодекса любой страны — терроризм. Нанесение удара по критически важным объектам, таким, как атомная электростанция, является террористическим актом. Это нужно передавать в Международный суд, Международное агентство по атомной энергии, Совет Безопасности ООН и проводить расследование», — сказал Франц Клинцевич. Клинцевич указал, что последствия техногенной катастрофы, которая могла возникнуть, можно сравнить с Чернобылем. «Авария на современной атомной станции — это большие серьезные последствия. Чернобыль перед глазами. Почему они с этим играют? Потому что управляют американцы. А им это до лампочки. Чем хуже здесь будет, чем больше людей погибнет отравится в Европе на Украине в России, тем для них лучше», — подчеркнул военный эксперт. Он объяснил, почему США заострили внимание на Украине. «Американскому лидеру Джо Байдену нужна война, иначе ему объявят импичмент и снесут. Ему нужен широкомасштабный, серьезный военный конфликт. Румыния, Польша, Прибалтийские страны подготовлены. И сегодня как украинские солдаты, так и военнослужащие этих стран будут как пушечное мясо брошены сюда под видом защиты демократии. А на самом деле — чтобы подливать бензин в костер», — заключил Клинцевич. Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС. Как сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию, только по «счастливой случайности» не возникла техногенная катастрофа.
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