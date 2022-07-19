Свердловский губернатор внезапно отменил заседание правительства. Причина

20 июля 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев собирается в двухдневную командировку на север Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 21—22 июля отправится в двухдневную предвыборную командировку по северным городам области. Ради этого, как подтвердили два источника URA.RU, глава региона отменил традиционное заседание правительства. Однако официально в планах кабмина совещание по-прежнему значится. «В четверг и пятницу работаю на севере региона. Увижу гору Кумбу — ее отлично видно из центра Североуральска, куда я обязательно заеду. Программа будет обширная: успею заехать в Ивдель, Краснотурьинск, Волчанск, Серов. Пообщаюсь и с мэрами, и с жителями», — анонсировал Куйвашев в своем telegram-канале. Из-за отъезда, по данным URA.RU, заседание областного правительства, которое обычно проводится по четвергам, на этой неделе отменено. Предполагалось, что кабмин соберется в среду, 20 июля, однако Куйвашев задержался в Москве — накануне он улетал на закрытое совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Между тем в областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что официально заседание не отменено: «По данным на этот момент, его проведение запланировано на четверг». Планируется, что командировка губернатора будет непрерывной — он проведет оба дня на севере, заночевав в одном из городов. Наибольшее беспокойство от скорого приезда Куйвашева, как уточнил источник в местной власти, испытывают в администрации Краснотурьинска: глава региона был там прошлым летом, и у него остались вопросы к состоянию ЖКХ в городе. В последний раз Куйвашев совершал большой объезд севера области в 2017 году — в рамках предыдущей губернаторской кампании. Тогда за два дня он посетил Ивдель, Серов и Пелым, где встречался с активом «Единой России». Ранее источники URA.RU анонсировали, что ближайшие недели Куйвашев проведет в поездках по муниципалитетам. Некоторые пункты назначения до последнего момента держатся в секрете, чтобы визит губернатора был неожиданностью для мэров. За последнюю неделю Куйвашев успел заехать в Нижний Тагил, Красноуфимск и Артинский район. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 21—22 июля отправится в двухдневную предвыборную командировку по северным городам области. Ради этого, как подтвердили два источника URA.RU, глава региона отменил традиционное заседание правительства. Однако официально в планах кабмина совещание по-прежнему значится. «В четверг и пятницу работаю на севере региона. Увижу гору Кумбу — ее отлично видно из центра Североуральска, куда я обязательно заеду. Программа будет обширная: успею заехать в Ивдель, Краснотурьинск, Волчанск, Серов. Пообщаюсь и с мэрами, и с жителями», — анонсировал Куйвашев в своем telegram-канале. Из-за отъезда, по данным URA.RU, заседание областного правительства, которое обычно проводится по четвергам, на этой неделе отменено. Предполагалось, что кабмин соберется в среду, 20 июля, однако Куйвашев задержался в Москве — накануне он улетал на закрытое совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Между тем в областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что официально заседание не отменено: «По данным на этот момент, его проведение запланировано на четверг». Планируется, что командировка губернатора будет непрерывной — он проведет оба дня на севере, заночевав в одном из городов. Наибольшее беспокойство от скорого приезда Куйвашева, как уточнил источник в местной власти, испытывают в администрации Краснотурьинска: глава региона был там прошлым летом, и у него остались вопросы к состоянию ЖКХ в городе. В последний раз Куйвашев совершал большой объезд севера области в 2017 году — в рамках предыдущей губернаторской кампании. Тогда за два дня он посетил Ивдель, Серов и Пелым, где встречался с активом «Единой России». Ранее источники URA.RU анонсировали, что ближайшие недели Куйвашев проведет в поездках по муниципалитетам. Некоторые пункты назначения до последнего момента держатся в секрете, чтобы визит губернатора был неожиданностью для мэров. За последнюю неделю Куйвашев успел заехать в Нижний Тагил, Красноуфимск и Артинский район.