ЕС заблокировал санкции против свердловской корпорации

21 июля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Европейский союз заблокировал санкции против «ВСМПО-Ависма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область), которая производит титановые компоненты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Европейский союз заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта ПАО „ВСМПО-Ависма“ в последнюю минуту после того, как Франция и другие государства выступили против этого шага из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана», — сообщает американское издание. Корпорация «ВСМПО-Ависма» — ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания считается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из цехов свердловской корпорации. Также агентство рассказывало, что американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у «ВСМПО-Ависма». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область), которая производит титановые компоненты. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Европейский союз заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта ПАО „ВСМПО-Ависма“ в последнюю минуту после того, как Франция и другие государства выступили против этого шага из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана», — сообщает американское издание. Корпорация «ВСМПО-Ависма» — ключевой поставщик титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания считается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из цехов свердловской корпорации. Также агентство рассказывало, что американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у «ВСМПО-Ависма».