Boeing приостановил закупку титана у «ВСМПО-Ависма»

07 марта 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у российской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). Информацию URA.RU подтвердил генеральный директор титановой компании Дмитрий Осипов. «Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках», — уточнил он. Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Американский производитель авиатехники и корпорация «ВСМПО-Ависма» осенью 2021 года подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. «ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания является одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у российской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). Информацию URA.RU подтвердил генеральный директор титановой компании Дмитрий Осипов. «Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках», — уточнил он. Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Американский производитель авиатехники и корпорация «ВСМПО-Ависма» осенью 2021 года подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. «ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания является одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.