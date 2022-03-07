Boeing приостановил закупку титана у «ВСМПО-Ависма»

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Виды Верхней Салды, промышленное предприятие, завод, пресс, всмпо ависма
Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing Фото:
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Американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у российской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). Информацию URA.RU подтвердил генеральный директор титановой компании Дмитрий Осипов.

«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках», — уточнил он.

Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Американский производитель авиатехники и корпорация «ВСМПО-Ависма» осенью 2021 года подписали меморандум о расширении стратегического партнерства.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания является одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.

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Американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана у российской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). Информацию URA.RU подтвердил генеральный директор титановой компании Дмитрий Осипов. «Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках», — уточнил он. Свердловская компания являлась крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Американский производитель авиатехники и корпорация «ВСМПО-Ависма» осенью 2021 года подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. «ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Компания является одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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