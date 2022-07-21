Постпред РФ при ОБСЕ предрек судьбу западного оружия на Украине

Все ввезенное на Украину западное вооружение будет уничтожено. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.
«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — заявил Александр Лукашевич на совещании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новостей». Он подчеркнул, что Вооруженные силы России обладают информации о том, где окажутся все боеприпасы и РСЗО HIMARS, которые США собираются поставить Украине.
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Все ввезенное на Украину западное вооружение будет уничтожено. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. «Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — заявил Александр Лукашевич на совещании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новостей». Он подчеркнул, что Вооруженные силы России обладают информации о том, где окажутся все боеприпасы и РСЗО HIMARS, которые США собираются поставить Украине. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в Красноармейске. Издание 19fortyfive отметило, что эта информация является «плохой новостью» для НАТО и Украины. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.