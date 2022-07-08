Челябинские пасечники пожаловались на гибель тысяч пчел

Пасечники предполагают, что причиной гибели пчел может быть химобработка полей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пасечников встревожила гибель тысяч пчел. По мнению пчеловодов, причиной стала химическая обработка полей, о которой их не предупредили заранее. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Пасечников должны предупреждать о таких работах заранее, чтобы они закрыли улья. Владельцы хозяйств написали заявления в различные инстанции, но переживают, что им не помогут», — указано в сообществе «Твой регион. Южный Урал» во «ВКонтакте».

Пчеловоды далеко не всегда регистрируют свои хозяйства. Кроме того, доказать причину гибели пчел довольно сложно.

По данным пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Челябинской и Курганской областям, подобной информации от пасечников к ним не поступало. Об обработках полей организаторы подобных мероприятий обязаны оповещать в прессе. Более подробный комментарий в ведомстве обещали предоставить в ближайшее время.