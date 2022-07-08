08 июля 2022

Челябинские пасечники пожаловались на гибель тысяч пчел

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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, пчелы, улей, мед, садоводство, сельское хозяйство, пасека, григорьевские сады, агротехнологии
Пасечники предполагают, что причиной гибели пчел может быть химобработка полей Фото:

В Челябинской области пасечников встревожила гибель тысяч пчел. По мнению пчеловодов, причиной стала химическая обработка полей, о которой их не предупредили заранее. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Пасечников должны предупреждать о таких работах заранее, чтобы они закрыли улья. Владельцы хозяйств написали заявления в различные инстанции, но переживают, что им не помогут», — указано в сообществе «Твой регион. Южный Урал» во «ВКонтакте».

Пчеловоды далеко не всегда регистрируют свои хозяйства. Кроме того, доказать причину гибели пчел довольно сложно.

По данным пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Челябинской и Курганской областям, подобной информации от пасечников к ним не поступало. Об обработках полей организаторы подобных мероприятий обязаны оповещать в прессе. Более подробный комментарий в ведомстве обещали предоставить в ближайшее время.

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В Челябинской области пасечников встревожила гибель тысяч пчел. По мнению пчеловодов, причиной стала химическая обработка полей, о которой их не предупредили заранее. Об этом они сообщили в соцсетях. «Пасечников должны предупреждать о таких работах заранее, чтобы они закрыли улья. Владельцы хозяйств написали заявления в различные инстанции, но переживают, что им не помогут», — указано в сообществе «Твой регион. Южный Урал» во «ВКонтакте». Пчеловоды далеко не всегда регистрируют свои хозяйства. Кроме того, доказать причину гибели пчел довольно сложно. По данным пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Челябинской и Курганской областям, подобной информации от пасечников к ним не поступало. Об обработках полей организаторы подобных мероприятий обязаны оповещать в прессе. Более подробный комментарий в ведомстве обещали предоставить в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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