Чайка вошел в новый санкционный список Евросоюза

Против полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки введены санкции со стороны Европейского союза. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, «на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников [президента России] Владимира Путина». Чиновник включен в список ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что Юрий Чайка попал в санкционный список США. Об этом сообщалось на сайте американского Минфина.
Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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