21 июля 2022

Чайка вошел в новый санкционный список Евросоюза

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Совещание с Генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Екатеринбург, чайка юрий
Евросоюз ввел санкции против Юрия Чайки Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Против полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки введены санкции со стороны Европейского союза. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, «на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников [президента России] Владимира Путина». Чиновник включен в список ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Юрий Чайка попал в санкционный список США. Об этом сообщалось на сайте американского Минфина.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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Против полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки введены санкции со стороны Европейского союза. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Согласно документу, «на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников [президента России] Владимира Путина». Чиновник включен в список ограничительных мер. Ранее сообщалось, что Юрий Чайка попал в санкционный список США. Об этом сообщалось на сайте американского Минфина. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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