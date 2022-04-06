Собянин, Вайно и Силуанов попали в санкционный список США

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Встреча с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно. Москва, Кремль, вайно антон
Глава Администрации президента Антон Вайно попал под санкции США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вошли в новые санкционные списки США. Под санкции попал и министр финансов Росии Антон Силуанов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

«Следующие лица были добавлены в санкционный список: [губернатор Санкт-Петербурга] Александр Дмитриевич Беглов, Сергей Семенович Собянин, Антон Эдуардович Вайно. Также Антон Германович Силуанов и [полпред президента РФ в СКФО] Юрий Яковлевич Чайка», — говорится в сообщении Минфина.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».

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Мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вошли в новые санкционные списки США. Под санкции попал и министр финансов Росии Антон Силуанов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. «Следующие лица были добавлены в санкционный список: [губернатор Санкт-Петербурга] Александр Дмитриевич Беглов, Сергей Семенович Собянин, Антон Эдуардович Вайно. Также Антон Германович Силуанов и [полпред президента РФ в СКФО] Юрий Яковлевич Чайка», — говорится в сообщении Минфина. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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