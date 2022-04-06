Собянин, Вайно и Силуанов попали в санкционный список США

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вошли в новые санкционные списки США. Под санкции попал и министр финансов Росии Антон Силуанов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
«Следующие лица были добавлены в санкционный список: [губернатор Санкт-Петербурга] Александр Дмитриевич Беглов, Сергей Семенович Собянин, Антон Эдуардович Вайно. Также Антон Германович Силуанов и [полпред президента РФ в СКФО] Юрий Яковлевич Чайка», — говорится в сообщении Минфина.
Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».
Мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вошли в новые санкционные списки США. Под санкции попал и министр финансов Росии Антон Силуанов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. «Следующие лица были добавлены в санкционный список: [губернатор Санкт-Петербурга] Александр Дмитриевич Беглов, Сергей Семенович Собянин, Антон Эдуардович Вайно. Также Антон Германович Силуанов и [полпред президента РФ в СКФО] Юрий Яковлевич Чайка», — говорится в сообщении Минфина. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».