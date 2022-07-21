Захарова: Евросоюз пытается уйти от ответа за провокацию кризиса

22 июля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Евросоюз хочет снять с себя ответственность за кризис, принимая новые санкции против РФ, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции Европейского союза являются лишь попыткой уйти от ответственности за провоцирование глобального продовольственного и энергетического кризисов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов. Но факты говорят сами за себя», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства. По ее словам, причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная политика Запада. Введение новых антироссийских санкций способствует обострению глобального кризиса, резюмировала Захарова. Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки». Захарова отметила, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новые санкции Европейского союза являются лишь попыткой уйти от ответственности за провоцирование глобального продовольственного и энергетического кризисов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов. Но факты говорят сами за себя», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства. По ее словам, причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная политика Запада. Введение новых антироссийских санкций способствует обострению глобального кризиса, резюмировала Захарова. Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки». Захарова отметила, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик. Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.