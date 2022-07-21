В Новоуральске (Свердловская область) произошло лобовое столкновение (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) мужчина за рулем Renault Logan попал в лобовое столкновение с автомобилем KIA. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Рено Логан“ двигаясь прямо на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Промышленная, в этот момент на встречу двигался водитель на автомобиле Киа Рио. Он при повороте налево не уступил дорогу автомобилю „Рено“», — сообщили сотрудники ведомства сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 21 июля на пересечении улиц Дудина — Советская. После столкновения водителю KIA потребовалась медицинская помощь. По словам полицейский оба водителя были трезвые.

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