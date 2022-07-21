21 июля 2022

Свердловчанин на иномарке попал в лобовое столкновение. Видео

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В Новоуральске (Свердловская область) произошло лобовое столкновение (архивное фото) Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) мужчина за рулем Renault Logan попал в лобовое столкновение с автомобилем KIA. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Рено Логан“ двигаясь прямо на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Промышленная, в этот момент на встречу двигался водитель на автомобиле Киа Рио. Он при повороте налево не уступил дорогу автомобилю „Рено“», — сообщили сотрудники ведомства сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 21 июля на пересечении улиц Дудина — Советская. После столкновения водителю KIA потребовалась медицинская помощь. По словам полицейский оба водителя были трезвые.

Ранее URA.RU сообщало свердловчанин на «Жигули» протаранил магазин. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, мужчина без прав вылетел в кювет и врезался в дерево.

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В Новоуральске (Свердловская область) мужчина за рулем Renault Logan попал в лобовое столкновение с автомобилем KIA. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Рено Логан“ двигаясь прямо на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Промышленная, в этот момент на встречу двигался водитель на автомобиле Киа Рио. Он при повороте налево не уступил дорогу автомобилю „Рено“», — сообщили сотрудники ведомства сообществу «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 21 июля на пересечении улиц Дудина — Советская. После столкновения водителю KIA потребовалась медицинская помощь. По словам полицейский оба водителя были трезвые. Ранее URA.RU сообщало свердловчанин на «Жигули» протаранил магазин. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, мужчина без прав вылетел в кювет и врезался в дерево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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