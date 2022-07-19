На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП с фурой. Фото

19 июля 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: Анна Майорова © URA.RU Фура влетела ВАЗ-2105, водитель которого не уступил дорогу, в результате чего умерли два человека. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время аварии в легковом автомобиле сидели две женщины и мужчина. Водитель и его пассажирка умерли, третья — осталась жива, но травмировалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте ДТП после аварии образовывался затор. Ранее в Екатеринбурге произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. Мальчик и девочка попали под колеса, когда выбегали из-за припаркованных машин на дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Фура влетела ВАЗ-2105, водитель которого не уступил дорогу, в результате чего умерли два человека. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время аварии в легковом автомобиле сидели две женщины и мужчина. Водитель и его пассажирка умерли, третья — осталась жива, но травмировалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте ДТП после аварии образовывался затор. Ранее в Екатеринбурге произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. Мальчик и девочка попали под колеса, когда выбегали из-за припаркованных машин на дорогу.