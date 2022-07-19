На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП с фурой. Фото

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В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото:

Фура влетела ВАЗ-2105, водитель которого не уступил дорогу, в результате чего умерли два человека. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время аварии в легковом автомобиле сидели две женщины и мужчина. Водитель и его пассажирка умерли, третья — осталась жива, но травмировалась.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте ДТП после аварии образовывался затор.

Ранее в Екатеринбурге произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. Мальчик и девочка попали под колеса, когда выбегали из-за припаркованных машин на дорогу.

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Фура влетела ВАЗ-2105, водитель которого не уступил дорогу, в результате чего умерли два человека. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что во время аварии в легковом автомобиле сидели две женщины и мужчина. Водитель и его пассажирка умерли, третья — осталась жива, но травмировалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. На месте ДТП после аварии образовывался затор. Ранее в Екатеринбурге произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. Мальчик и девочка попали под колеса, когда выбегали из-за припаркованных машин на дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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