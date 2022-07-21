Свердловские чиновники помыли стройку перед визитом Куйвашева

22 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Перед приездом в Краснотурьинск губернатора, местные жители заметили, что стройплощадку школы №2 начали подметать и мыть Фото: Андрей Маслов / ВКонтакте В Краснотурьинске (Свердловская область) местные жители заметили, что коммунальщики подметают и моют стройплощадку школы №2. Прибраться на стройке решили за несколько часов до визита в город губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Сейчас наблюдаю, как представители администрации скребут и метут подготовленную площадку на территории школы №2. Смех! Одни вычистили щели между плитами от щебня, потом другие решили их засыпать щебнем для ровности, следующие опять вычищают. Полтора часа уже метут, все новые участники с метлами подъезжают… И все с таким видом, что именно „без него ничего не получится“ Засохшие граммы грязи из щелей выскребают лопатами. Ау, товарищи! Это как бы стройка! Вы бы еще вымыли с порошком эти плиты! А машину-то с водой пригнали», — делятся местные жители в сообществе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Школу №2 в Краснотурьинске снесли четыре с половиной года назад. С тех пор ученики вынуждены ютится в школе №15, расположенной в 20 минутах ходьбы от уничтоженного здания. Вопрос о строительстве новой школы обсуждается горожанами уже давно, с этой проблемой они обращались к губернатору. И сегодня Евгений Куйвашев примет участие в закладке первого камня для строительства школы и «Центра бокса», а также проведет совещание по развитию физической культуры и спорта в Северном управленческом округе. Ранее URA.RU сообщало, что поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома. Скрин: сообщество «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Краснотурьинске (Свердловская область) местные жители заметили, что коммунальщики подметают и моют стройплощадку школы №2. Прибраться на стройке решили за несколько часов до визита в город губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Сейчас наблюдаю, как представители администрации скребут и метут подготовленную площадку на территории школы №2. Смех! Одни вычистили щели между плитами от щебня, потом другие решили их засыпать щебнем для ровности, следующие опять вычищают. Полтора часа уже метут, все новые участники с метлами подъезжают… И все с таким видом, что именно „без него ничего не получится“ Засохшие граммы грязи из щелей выскребают лопатами. Ау, товарищи! Это как бы стройка! Вы бы еще вымыли с порошком эти плиты! А машину-то с водой пригнали», — делятся местные жители в сообществе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте». Школу №2 в Краснотурьинске снесли четыре с половиной года назад. С тех пор ученики вынуждены ютится в школе №15, расположенной в 20 минутах ходьбы от уничтоженного здания. Вопрос о строительстве новой школы обсуждается горожанами уже давно, с этой проблемой они обращались к губернатору. И сегодня Евгений Куйвашев примет участие в закладке первого камня для строительства школы и «Центра бокса», а также проведет совещание по развитию физической культуры и спорта в Северном управленческом округе. Ранее URA.RU сообщало, что поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области. Узнав о готовящемся визите, местные жители позвали Куйвашева прогуляться по разбитому двору возле их дома.